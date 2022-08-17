«هيئة الدواء»: الحصول على العقاقير مع كوب الشاي أو القهوة خطأ فادح

قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء للتواصل المجتمعي، إنّ الهيئة تضطلع بدورها في الرقابة على السوق المصري وتضمن جودة وأمان الدواء الذي يصل إلى المريض، بالإضافة إلى الدور التوعوي وغرس الثقافة الدوائية عن طريق الثقافة البسيطة التي تؤدي إلى الاستخدام الآمن للدواء.

تحذير شديد اللهجة

وحذر من الحصول على الدواء إلا مع الماء، مشددًا على أن تناوله مع الشاي أو القهوة خطأ فادح، حيث يفضل الحصول على مياه بدرجة حرارة عادية بعيدة عن التجمد أو الحرارة الشديدة حتى لا تتأثر فاعلية الدواء.

وأضاف «شريف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، عبر قناة dmc، من تقديم الإعلامي رامي رضوان: «المريض يحصل على الدواء للعلاج، ولكن في بعض الأحيان تظهر آثار أخرى بسبب تناول بعض الأطعمة، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية، وبالتالي يجب أن يتم الاهتمام بهذا الأمر، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى التي يحصل عليها المريض، لأن بعض الأدوية تتفاعل مع بعض، كما يجب تعريف الطبيب بالنظام الغذائي والأمراض المصاب بها الشخص».

وتابع معاون رئيس هيئة الدواء المصري للتواصل المجتمعي، أنّ بعض العصائر قد تؤدي إلى زيادة فاعلية الدواء، و«هذا الأمر ليس إيجابيًا دائمًا، لأنه يؤدي إلى زيادة الأعراض الجانبية».

دراسة جديدة

وفي سياق متصل بالأدوية، أوضحت دراسة جديدة الطريقة الصحيحة لتناول حبوب الدواء، وجد الباحثون أن الوضع المثالي لأسرع امتصاص لم يكن الجلوس في وضع مستقيم، ولكن أن يميل الشخص إلى يمينه، إذ قال راجات ميتال، الذي يدرس ديناميكيات السوائل في كلية جونز هوبكنز للطب: «فوجئنا للغاية بأن الوضع كان له مثل هذا التأثير الهائل على معدل انحلال حبوب منع الحمل، ولم أفكر على الإطلاق فيما لو كنت أفعل ذلك بشكل صحيح أم خاطئ، ولكن الآن سأفكر في الأمر في كل مرة أتناول فيها حبة».