أرملة إبراهيم نصر في ذكرى ميلاده: «كان محبا للحياة.. وعايز يشوف كل الناس سعيدة»

يُعد الفنان الراحل إبراهيم نصر، واحدا من أبرز نجوم الكوميديا، الذين تصدروا المشهد الفني في العقود الأخيرة، وحظى بجماهيرية وشعبية كبيرة، لاسيما مع تميزه في برامج المقالب و«الكاميرا الخفية»، التي طالما اشتهر بها، ولا زالت تحظى بمتابعة في كل مرة تُعرض خلالها على شاشات التليفزيون.

زوجته: «مش بخرج من البيت خالص من يوم ما مات»

الفنان إبراهيم نصر، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم الخميس، كونه من مواليد 18 أغسطس عام 1946، أحدث فجوة كبيرة في برامج المقالب، منذ رحيله قبل عامين تقريبًا، وأعربت أرملته عن مدى حزنها الشديد على فراقه، قائلة: «وحشني جدًا ونفسي أشوفه.. مش بخرج من البيت خالص من يوم ما مات».

وأكدت أرملة إبراهيم نصر في حديثها مع «الوطن»، أنّه كان يُعاملها برفقٍ شديد طوال حياته، ولم يُسيء لها يومًا، واصفة إياه بقولها: «كان عطوفًا ومحبًا للحياة ومخلصًا، وجمع بين كل صفات ومعاني الرجولة والأخلاق والذوق والأدب والاحترام والمودة والعطف».

أرملة إبرايهم نصر: كان أب حنين وكل حاجة حلوة

وأضافت باكية: «زوجي كان أب حنين، وكل حاجة حلوة، هو كان الدنيا كلها، يشعل نفسه عشان كله اللي حواليه يبقوا مبسوطين، إخواته ومراته وابنه وكل اللي يعرفهم، كان عاوز يشوف كل الناس سعيدة، كان إنسان عطاء لدرجة كبيرة وحنين وضحوك في بيته مش نكدي».

يذكر أنّ الفنان إبراهيم نصر، قد رحل عن عالمنا في 12 مايو عام 2020، عن عمر ناهز 70 عامًا، تاركًا إرثا فنيًا كبيرًا، قدمه على مدار 50 عامًا، كان أشهرها برنامجه «الكاميرا الخفية»، الذي يعد علامة بارزة في أذهان أجيالٍ عدّة.