«لما أقولك بخ تبخ».. أشهر «إفيهات» الفنان إبراهيم نصر في ذكرى وفاته

تحل علينا اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان الكبير إبراهيم نصر، الذي رحل عن عالمنا في الثاني عشر من مايو عام 2020، عن عمر ناهز الـ72 عامًا، بعد رحلة طويلة من الأعمال الفنية، في مسيرة بلغت أكثر من 50 عامًا.

أشهر «إفيهات» ابراهيم نصر

واشتهر إبراهيم نصر بإفيهاته المميزة سواء في أعماله الفنية التي قدمها، وبرامج المقالب التي قدمها خلال مشواره الفني، منها «يا نجاتي انفخ البلالين»، وهي من «الإفيهات» التي علقت بأذهان الجمهور.

ومن «الإفيهات» الشهيرة بمسيرة إبراهيم نصر، عبارات: «لما أقولك بخ تبخ، وكشكشها متعرضهاش»، ورغم أن تلك العبارات منذ فترة طويلة، ولكنها ما زالت عالقة بأذهان المشاهدين.

أهم أعمال إبراهيم نصر

وتمكن إبراهيم نصر من رسم البهجة على وجوه الجماهير من خلال الشخصيات المضحكة المختلفة، التي تمكن منها وقدمها للجمهور خلال مشواره الفني، ومن أشهر أعماله التي قدمها: «لهيب الانتقام، درب العوالم، بيت بلا حنان، جحيم امرأة، الاحتياط واجب، شمس الزناتى، امرأة واحدة لا تكفي، حسن اللول، إكس لارج».

آخر ظهور للفنان إبراهيم نصر

وكان آخر ظهور للفنان إبراهيم نصر على شاشات التليفزيون، في مسلسل «فوق السحاب» من بطولة الفنان هاني سلامة، والذي عُرض في الموسم الرمضاني 2018، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح وهو ما يجعله يدخل السجن في روسيا، وينجح في الهرب منه والعودة إلى مصر، لكنه لم يستطع الهروب من عالم المافيا.