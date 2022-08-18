وفد «تنسيقية الأحزاب» يلتقي السفيرة الإماراتية بالقاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأربعاء، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مريم الكعبي، في مقر السفارة.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الثقافية.

وأعرب وفد التنسيقية، عن تقدير الشعب المصري بمختلف فئاته لشعب الإمارات الشقيق.

من جانبها، شددت سفيرة الإمارات على التقدير المتبادل من الشعب الإماراتي، لشقيقه المصري، ومكانة مصر الكبيرة في نفوس الإماراتيين.

وفي ختام الزيارة، قدم الوفد، درع التنسيقية للسفيرة مريم الكعبي.

ضم وفد التنسيقية، الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، والنائب محمود القط، والنائب نادر مصطفى، والنائبة «هيام الطباخ، وآيه مدني».

وشارك من أعضاء التنسيقية، أحمد فتحي، مسؤول لجنة المناخ.