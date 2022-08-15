التنسيقية ومجموعة أبو غزالة العالمية يبحثان سبل التعاون المشترك

ناقش نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع ممثلى مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، بمكتب المجموعة في القرية الذكية، سبل الشراكة والتعاون المشترك، في إطار سعي التنسيقية لبحث سبل الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات.

المجموعة تبدي دعمها الكامل للتعاون مع التنسيقية

وحضر الاجتماع أحمد فتحى، عضو مجلس النواب، ممثلًا عن التنسيقية ومسؤول نادي المدربين، وسمر اللباد، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للمجموعة، ممثلا عن المجموعة، التي أبدت دعمها الكامل للتعاون بين المجموعة والتنسيقية، وأكدت الحرص على خدمة مصر بأفضل الوسائل وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما حضر اللقاء، طارق الخطيب، المدير التنفيذي لمكتب القاهرة، وأحمد فتحي، المدير التنفيذي، ومدير تطوير الأعمال بمكتب المجموعة في مصر، ومحمد علاء، مساعد مدير التدريب لشؤون البرامج المهنية في المجموعة، وعن نادي المدربين بالتنسيقية إسلام حمدي وصفاء حسني.

واستعرض النائب أحمد فتحي، استراتيجية نادي مدربي التنسيقية في تطوير وثقل مهارات الأعضاء من خلال أدوات التقييم العالمية، وأحدث الأساليب التدريبية، إذ لا يقتصر تدريب الأعضاء على التدريب السياسي فقط بل يشمل أيضًا المهارات الشخصية، والإدارية، والإعلامية والبحثية.

وأشار إلى الخدمات المهنية المتكاملة التي تقدمها المجموعة للعملاء، ونشاطات المجموعة على مستوى الجمهورية في عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ حرصًا منها على تقديم الخدمات اللازمة للعملاء بأعلى مستوى جودة وفق معايير تقييم الأداء العالمية، كما حرصت المجموعة على توفير أجهزة التابلت واللاب توب بأفضل جودة وأفضل سعر لخدمة العملية التعليمية ومساهمة من المجموعة في تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي.

تقديم الخدمات للعملاء بأفضل جودة

وأكد طارق الخطيب، حرص مجموعة «أبو غزالة» للملكية الفكرية، على تقديم خدماتها للعملاء على مستوى العالم بأفضل جودة وفق المعايير العالمية وهو ما حقق ريادتها على مدار 50 عاما من الجهد والعمل.

واستعرض محمد علاء، الشهادات والتدريبات المهنية التي تتميز بها المجموعة.

واتفق الجانبان، على عدد من النقاط المطروحة للتعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء التنسيقية والخبراء في أبو غزالة العالمية كونها تعد من أهم شركات الخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، تقدم خدماتها من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم.