نائب التنسيقية: ترميم كنيسة أبو سيفين يؤكد اهتمام الدولة بجميع المصريين

قدّم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعازي لأسر حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة، لافتا إلى أن تحرك الدولة كان سريعا، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من أصدر بيانا صباح أمس أكد فيه متابعته للحادث وتوجيهه لجميع المسؤولين والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك بشكل سريع.

تحرك وزاري لكنيسة أبي سيفين

وأوضح «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدكتور مصطفى مدبولي تحرك من العلمين إلى موقع الحادث، وكذلك وزير التنمية المحلية بعد حلف اليمين مباشرة، وسبقتهما وزيرة التضامن الاجتماعي في مستشفى العجوزة وإمبابة العام لتفقد حالة المصابين ومواساة أهالي الضحايا، لافتا إلى أن وفدا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفقد أيضا موقع الحادث واطمأن على المصابين.

زيارة المرضى في المستشفيات

وأشار إلى أن التواجد المجتمعي في موقع الحادث بالكنيسة تضمن أيضا قيادات وزارة الصحة ونواب الأحزاب بشكل كبير، واليوم توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاطمئنان على حالة المرضى، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات بدأت تتحسن وتتعافى وخرجت من المستشفى بالفعل.

وأكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قيام الهيئة الهندسية بأعمال ترميم الكنيسة منذ أمس، يؤكد حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالمواطن المصري بغض النظر عن ديانته أو معتقداته، لافتا إلى أن الحادث رغم بشاعته إلا أنه يؤكد اهتمام الدولة وتكاتف المواطنين على إنقاذ من هم بداخل الكنيسة.