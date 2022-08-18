مصرع طفل وإصابة شخصين آخرين في انهيار «دوار قديم» ببنها «صور»

لقي طفل مصرعه وأصيب شخصين آخرين، بينهما ربة منزل، في انهيار جزء من دوار «مضيفة» قديمة بقرية كفر الجزار، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتصادف وجود الضحايا في مكان الحادث وقت الانهيار، والمكان عبارة عن أرض فضاء لها سور وبوابات كبيرة، يسميها الأهالي «مضيفة» أو «الدوار»، وجارٍ البحث حاليًا عن وجود ضحايا آخرين وسط الأنقاض، في ظل ترجيح الأهالي ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى، واستدعاء اأجهزة الحماية المدنية لرفع الأنقاص والبحث عن ضحايا آخرين.

بدء التحقيق في واقعة انهيار مضيفة بالقليوبية

وتولت الأجهزة المعنية التحقيق في الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم عن ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حولها، وتكليف لجنة هندسية لمعاينة المكان والمنازل المجاورة لبيان مدى تأثير الانهيار على الأماكن المجاورة، وإزالة المتبقي منه، وكتابة تقرير حول المبني، وهل صدر له قرارات إزالة من عدمه.

تفاصيل انهيار جزء من الدوار القديم بكفر الجزار

وتلقت الأجهزة المعنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بانهيار جزء كبير من مضيفة «دوار قديم» بقرية كفر الجزار ببنها، ووجود متوفى ومصابين اثنين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز بنها والحماية المدنية، وتبين انهيار جزء كبير من مضيفة «دوار قديم» في منطقة مركز الشباب بقرية كفر الجزار، وتجمع الأهالي، ومصرع طفل، 12 عاما، وإصابة شخصين آخرين تصادف وجودهما بالمنطقة.

وتبين انهيار سور لقطعة أرض على ارتفاع 3 أمتار، بطول 5 أمتار، في شارع البحيرة بجوار مسجد التقوي، كفر الجزار، ويسميها الأهالي الدوار «المضيفة»، ما أسفر عن إصابة شخصين ووفاة طفل، تصادف مرورهم بالشارع، هم: «أ. ت»، 12 عاما، مصابا بجرح في الرأس، وتوفي أثناء إسعافه، و«أ. س»، 19 سنة، مصابا بجروح وسحجات متفرقه بالجسم، و«م. ح»، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى بنها العام.

وفرض كردونًا حول مكان الانهيار، وإخطار مجلس المدينة ومركز بنها.

المضيفة متهالكة منذ 10 سنوات

وكشفت أقوال شهود العيان، أن المضيفة متهالكة منذ 10 سنوات، ويوجد جزء متبقي منها على هيئة سور وبوابات، يكاد ينهار الآن، مطالبين بسرعة إزالته، مشيرين إلى أن الضحايا تصادف وجودهم في منطقة الانهيار، ورجح البعض وجود ضحايا تحت الأنقاض، جارٍ البحث عنهم.

وأكد علي عبدالستار، رئيس مركز ومدينة بنها، أنه جرى الدفع على الفور بقوات الحماية المدنية وإدارة الإشغالات والأزمات والإسعاف، وتبين أن المضيفة شهدت انهيار جزئي لها، وباقي جزء آخر سيجرى إزالته حفاظًا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن الموقع عبارة عند أرض فضاء بها سور، ويسميها الأهالي «مضيفة».

وأوضح «عبدالستار» أنه جرى فرض كردونا أمنيا حول المكان المنهار لمنع المرور بجواره، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة محل الانهيار.