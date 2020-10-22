انهيار سور واختفاء "سعد زغلول".. تسونامي دعاية النواب يجتاح القليوبية

مع تزايد سخونة أجواء المنافسة الانتخابية بدوائر محافظة القليوبية الـ6، للمنافسة على 16 مقعدا فرديا بمجلس النواب و14 مقعدا بالقائمة، يتنافس عليها قائمتين، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين، شهدت ميادين المحافظة هجوما كاسحا لدعاية ولافتات المرشحين، لتغرق الشوارع في اللافتات في ظاهرة لم تشهدها المحافظة من قبل في أي انتخابات، وهو ما شبهه البعض بـ"تسونامي الدعاية الانتخابية".

الظاهرة الأبرز في لافتات الدعاية، كانت اتخاذ المرشحين من محيط التماثيل الأثرية والميادين والحدائق، مكانا بارزا لتعليق اللافتات، ما تسبب في اختفاء معالم المحافظة خلف الدعاية التي تسبب في إثارة المواطنين الرافضين لهذا الأسلوب.

ففهي مدينة بنها، شهد ميدان سعد زغلول الشهير والذي يقبع فيه تمثال الزعيم الراحل قائد ثورة 1919، اختفاء تاما للتمثال وراء لافتات المرشحين، خاصة أدهم محمد عطية مستقل، والذي أحاط التمثال بعدد كبير من اللافتات والبوابات، أخفت معالم التمثال بالكامل وسط استياء الأهالي.

الأمر ذاته تكرر في الحديثة المواجهة لنفق شعراوي الرئيسي بالعاصمة، والتي تحتضن تمثالا أثريا أقامته وزارة الآثار في إطار الترويج للحضارة الفرعونية، حيث اختفي التمثال وقاعدته وراء اللافتات والبوابات المعلقة للدعاية لعدد من المرشحين، بينهم مجدي سيف مرشح مستقبل وطن، وغيره من المرشحين، حتى أنّ الحديقة أُحيطت بغابة من البوابات تمنع استغلالها كمتنفس للأهالي، حيث لا يستطيع أحد دخول الحديقة أو الجلوس على المقاعد بسبب سور اللافتات العالي، وهو ذاته ما حدث في الحديقة المقابلة لنادي بنها الرياضي ومقر المجلس المحلي بالعاصمة، والتي تحولت لغابة كبيرة من لافتات المرشحين على كل لون وبأحجام كبيرة.

المراقبون أكدوا أنّ ظاهرة كثافة الدعاية الانتخابية هذه المرة غير مسبوقة، ولم تشهدها المحافظة منذ سنوات أو في دورات سابقة، مؤكدين أنّ السبب الرئيسي هو كثرة عدد المرشحين، الذي يصل عددهم على مستوى المحافظة إلى 223 مرشحا دفعة واحدة، بينهم 32 مرشحا في العاصمة فقط، و56 مرشحا في شبرا، وهي الأعلى على مستوى المحافظة، مشيرين إلى أنّ المرشحين يعتقدون أنّ كثرة وضخامة الدعاية سيكون لها دور في كسب التأييد.

أهالي مدينة بنها، استاؤوا من منظر الدعاية الضخمة التي احتلت الميادين، مؤكدين أنّه لا يليق بمعالم العاصمة.

وقال حلمي عبدالشافي، أحد أبناء القليوبية، إنّ ما يحدث تشويه متعمد لميادين المحافظة ومعالمها، وأنّ النصب التذكاري للجندي المجهول بالمحافظة لم يسلم من هجمة الدعاية، كما أنّ سور خط السكة الحديد على طول المدينة، تحول للوحة إعلانات، كما أنّ بعض المصالح والمستشفيات ومنها الحميات، جري استغلال أسوارها في بوابات الدعاية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكن ضخامة الدعاية الانتخابية تسببت في انهيار سور كورنيش الرياح التوفيقي في طريق الموقف العمومي بسبب تركيب بوابات الدعاية الانتخابية.

وقال المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، إنّ غرفة العمليات بالمدينة تلقت بلاغًا بسقوط جزء من سور الرياح التوفيقي بالمياه، أمام الموقف العمومي ببنها، بسبب وضع دعاية انتخابية لمرشحي مجلس النواب وربط الخشب الخاص بها بسور الرياح التوفيقي، ومع اشتداد حركة الرياح تسببت في سقوط نحو 50 مترًا من السور بمياه الرياح التوفيقي.

ولفت إلى أنّه جار فحص موقع سقوط السور والكاميرات المحيطة به، بعد وضع فراشة فقط على السور، تمهيدا لوضع اللافتات الدعائية للمرشحين، موضحًا أنّه عقب فحص الكاميرات سيتم تحديد المتسببين في سقوط هذا الجزء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت محافظ القليوبية أطلقت حملة طالبت من خلالها مرشحي انتخابات مجلس النواب في دوائر المحافظة الـ6، والقوائم، بالحفاظ على المظهر الحضاري لمعالم المحافظة، من ميادين وتماثيل أثرية وأنفاق وكباري ومباني المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، وعدم تعليق اللافتات عليها وتشويهها بوضع الدعاية الانتخابية التي تشوه مظهرها طوال فترة الانتخابات وتتكلف أموالا طائلة لإزالتها بعد ذلك، وهو ما تم مخالفته بطريقة صريحة من المرشحين.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضوابط وضع الدعاية الانتخابية بالشوارع من خلال التوجه لمجلس المدينة التابع لها المرشح للحصول على تصريح قبل تعليق اللافتات والدعاية الانتخابية بالشوارع.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنّه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على كل مرشح يخالف قواعد الدعاية والملصقات ويكتب على الجدران وفي الشوارع والميادين العامة، كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بمنع لصق الدعاية الانتخابية على كورنيش النيل أو الكباري أو الأنفاق، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المحافظة ومعالمها.

كما ناشد المحافظ، المرشحين بالالتزام بتلك القرارات والحفاظ على المظهر الحضاري أثناء فترة الدعاية الانتخابية، موجّها رؤساء المدن بعدم وضع إعلانات لمرشحي مجلس النواب على المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات، وعدم تعليق إعلانات بعرض الشارع، ومراعاة العوامل الأمنية بالنسبة للإعلانات التي يتم وضعها حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.

ووجّه محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، بإزالة الدعاية المخالفة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والقرى التابعة، والتحفظ عليها.