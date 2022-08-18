حبس 3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة وسلاح ناري جنوب بني سويف

قررت جهات التحقيق في بني سويف، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وسلاح أبيض خلال حملة مكبرة لوحدة مباحث الفشن، وذلك قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم من مدمني المواد المخدرة.

حملة لضبط مروجي المواد المخدرة في بني سويف

واستهدفت حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية، وبقيادة الرائد عماد عثمان رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، ضبط مروجي المواد المخدرة بدائرة المركز، كذلك العناصر الإجرامية.

ووردت معلومات سرية لوحدة مباحث مركز شرطة الفشن، تفيد حيازة 3 عاطلين للمواد المخدرة بغرض ترويجها على عملائهم من المدمنين.

العثور على سلاحين ناري وأبيض مع المتهمين

وتمكنت إحدى الحملات من ضبط 3 عاطلين يقيمون بمركز الفشن، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة يقومون بترويجها علي عملائهم من مدمني المخدرات بدائرة مركز الفشن، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تضمنت استصدار إذن جهات التحقيق.

وتمكن النقيبان مصطفي فايز واحمد عزام معاونا المباحث، من القبض عليهم، وبتفتيشهم عُثر على كمية من جوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري وسلاح أبيض.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وحُررمحضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.