بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط ورؤساء مباحث بني سويف 2021

اعتمد اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، اليوم، حركة تنقلات موسعة بين ضباط المباحث بأقسام ومراكز الشرطة بالمديرية، التي تضمنت تصعيد قيادات جديدة، ونقل بعض رؤساء المباحث.

وتضمنت حركة المباحث، تعيين الرائد محمود فؤاد، رئيسا لمباحث بندر بني سويف، والرائد محمد محروس، رئيسا لمباحث الواسطى، والرائد شريف جمال، رئيسا لمباحث الفشن، والرائد أحمد حسين، رئيسا لمباحث المخدرات، والرائد أحمد جمال، رئيسا لمباحث ببا، والرائد محمد قاسم، رئيسا لمباحث مركز شرطة ناصر، والمقدم أحمد عبد العظيم، رئيسا لمباحث قسم شرطة الآداب، والمقدم أحمد فضل، رئيسا لمباحث قسم شرطة الأموال العامة.

كما شملت الحركة المقدم أحمد حسين، رئيسا لمباحث المخدرات، والمقدم يحيي صفوت، رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم مصطفي أبو طالب، مفتش مباحث بندر بني سويف، والمقدم أحمد شحاتة، مفتش مباحث ناصر، والمقدم مصطفي أبو عقرب، مفتش مباحث إهناسيا، والمقدم عبد المنعم الحميلي، مفتش لمباحث ببا، والمقدم أحمد أبو المجد، رئيسا لمباحث تأمين الطرق.

كما تم تجديد الثقة في الرائد حسام الريدي، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، والرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، والرائد أشرف الخولي، رئيس مباحث مركز بني سويف، والرائد أحمد النبوي، رئيس مباحث بني سويف الجديدة بشرق النيل.

كما تضمنت الحركة تعيين العميد أيمن جاب الله، مأمورا لمركز شرطة الفشن، والعميد مازن سعيد، مأمورا لمركز شرطة ببا، والعميد محمود مهني، مأمورا لمركز شرطة ناصر.