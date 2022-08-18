ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخ.. سبق اتهامه في 13 قضية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل إثر ترويجه لمادة الهيروين المخدر، وتبين اتهامه من قبل في 13 قضية متنوعة.

حيازة الهيروين

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تلقيا إخطاراً بورود معلومات من خلال عناصر الشرطية السرية، تفيد حيازة عاطل لجوهر الهيروين المخدر.

13 قضية

وبناء على هذه المعلومات، استهدفت قوة شرطية بمركز شرطة دسوق ضبط هذا الشخص، ويدعى «أ . م»، 35 عاماً، ومقيم بدائرة القسم، وسبق اتهامه في 13 قضية متنوعة، من بينها حيازة سلاح، واتجار بالمواد المخدرة، وسرقة بالإكراه، ليتم ضبط المتهم وبحوزته 37 جراما من مخدر الهيروين، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائه.

وحُرر محضر برقم 1065 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة دسوق، وجرى العرض على جهات التحقيق لتباشر أعمالها في ملابسات تلك الواقعة.