ضبط المتهمين بخطف عاطل في الهرم.. «وقع من البلكونة وهو بيهرب»

ألقى رجال المباحث القبض على 3 أشخاص لاتهامهم باختطاف عاطل، واحتجازه داخل شقة سكنية في الهرم، لإجباره على سداد مبلغ مالي، وأثناء محاولة العاطل الهرب، سقط من شرفة الشقة، ليلقى مصرعه في الحال، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

سقوط عاطل من الشقة

ورد بلاغ للمقدم هاني الحسيني مفتش مباحث قسم الهرم، بالعثور على جثة شخص سقط من شقة بالطابق الرابع في الهرم، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان العثور على الجثة، وتبين أنها لعاطل، وبتكثيف التحريات تبين أن الضحية تعرض للخطف والاحتجاز داخل شقة في الهرم، لإجباره على سداد مبلغ مالي، وأثناء محاولة الضحية الهرب سقط من شرفة الشقة ليلقى مصرعه.

القبض على المتهمين

حدد رجال المباحث بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.