ضبط عاطل ادعى دفن طفل حيا بعد اختفائه 9 سنوات بكفر الشيخ

أعلنت وزارة الداخلية كشف حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن العثور على جثة أحد الأطفال بعد اختفائها لمدة 9 سنوات وادعاء دفنه حيا بسبب خلافات على قطعة أرض.

وقالت الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لخبر يتضمن العثور على جثة لأحد الأطفال، كانت مختفية منذ 9 أعوام، وتم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض كائنة بمنطقة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين».

وأوضحت الداخلية أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، وتبين عدم تحرير ثمة محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر وتبين أنه عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول - جهاز تابلت)، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.