النيابة العامة تأمر بحبس قائد السيارة المتسببة في حادث سير وزير التنمية المحلية

أمرت النيابة العامة، بحبس قائد سيارة نقل ثقيل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه برعونته وإهماله وعدم احترازه في إصابة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، و6 من أفراد ركبه، بعد قطعه الطريق في محاولة للانتقال إلى الجانب الآخر.

إخطار من الشرطة بوقوع الحادث

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 16 أغسطس، بوقوع حادث تصادم بين ركب الوزير وسيارة نقل ثقيل، وفور تلقي النيابة العامة الإخطار باشرت تحقيقها، وانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.

سبب الحادث

وأسفرت المعاينة، عن أنّ الحادث وقع نتيجة محاولة قائد السيارة النقل، الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق، متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الركب بـ«النقل»، وأكد مرافقو وزير التنمية المحلية، وقوع الحادث وفق هذا التصور.

إلقاء القبض على قائد السيارة

وبإلقاء القبض على قائد السيارة النقل، استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من تسببه بإهماله ورعونته وعدم احترازه، بإصابة وزير التنمية المحلية و6 من أفراد ركبه، وقيادته المركبة دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولته تجاوز الحاجز الخرساني على نحو ما أكد شهود الواقعة، ما أسفر عن وقوع الحادث، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة، وجار استكمال التحقيق.