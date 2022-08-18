وزير الإسكان: قوى الشر تتحرك لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك بعض قوى الشر تتحرك بأياد خفية لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق، مشددًَا على أن هذا يحدث بشكل مضطرد منذ الحديث عن تطوير الجزيرة أو خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن الجزر النيلية كانت محميات طبيعية، وأن العمران بداخلها كان لخدمة أغراض الزراعة، لكن حدث نمو عمراني لجزيرة الوراق بشكل مضطرد وغير مخطط.

400 فدان مبان في جزيرة الوراق

وأوضح أن الجزيرة كانت مشغولة بـ60 فدان عمران في عام 1996، والآن وصلنا لـ400 فدان ككتلة مبنية داخل الجزيرة في عام 2019، حيث يتم انتهاك والبناء على 25 فدانا كل عام تقريباً.

الجزار: جزيرة الوراق لم يكن بها تصاريح بناء

ولفت إلى أن الجزيرة لم يكن بها تصاريح بناء نظراً لأنها محمية طبيعية، مع عدم وجود صرف صحي، ووجود حفر وأحواض ترسيب للصرف على النيل، مشيرًا إلى الدولة تدخلت لتطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة وإصلاح هذا الأمر.