وزير الإسكان يوجه بزيادة العمالة في بعض المشروعات الجاري تنفيذها

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي المدن الجديدة بتكثيف الجولات الميدانية بالمشروعات الجاري تنفيذها، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، بجانب زيادة أطقم العمل بالمواقع للانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة.

الوزير يشدد على الاهتمام بجودة التنفيذ

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، وكذا جودة التنفيذ، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها للحفاظ على الاستثمارات التى تك ضخها، لا سيما ما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق والطرق.

جولة تفقدية في المشروعات الجاري تنفيذها

وفي ذات السياق، أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمواقع العمل بالمشروعات الجارية بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتفقد المهندس كمال بهجات ومرافقوه، المشروعات الخاصة بالمرافق للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، المرحلة الأولى بإجمالي 1124 عمارة سكنية تضم 29496 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كما تفقدوا المشروعات الخدمية وأعمال الطرق الجاري الانتهاء منها بالمشروع وأعمال الزراعات وتنسيق الموقع بوجه عام.

وصرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه يجرى الآن تنفيذ الأعمال بطريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، وتركيب أعمدة الكهرباء، مضيفًا أنه سيتم استكمال مشروعات الطرق تباعًا بأحياء المدينة كافة، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية.

وكثف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة يرافقه مسئولو الجهاز، المرور الدوري لمتابعة سير العمل بعددٍ من المواقع، ومنها: مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى ورفع كفاءة الأغطية لغرف الصرف، وتسهيل حركة التنقلات على الطرق وإزالة الإشغالات على الطرق والأرصفة وممرات المشاة، ومتابعة مستوى خدمة الصيانة والنظافة بأحياء المدينة، وأعمال الزراعات والمسطحات الخضراء والميادين والجزر وزيادة المزروعات بمشتل الجهاز.

وأوضح «إسماعيل»، أنه في حالة وجود أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين يرجي الاتصال علي غرفة الطوارئ (2632061 ) أو التواصل على واتس آب على رقم 01102656182.

في السياق، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الأعمال الجارية بالمرحلتين الثانية والثالثة بطاقة إنتاجية 800 ألف م3/يوم ضمن توسعات محطة تنقية مياه الشرب لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمدن أكتوبر.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة تشملان تنفيذ «بئري توزيع فرعي - 20 مروق مياه - 58 مرشحًا رمليًا - عنبري الطلمبات المرشحة - عنبري المولدات - عنبري طلمبات غسيل المرشحات - خزانات المياه المرشحة»، بجانب التوريدات الكهروميكانيكية والأعمال المدنية اللازمة للتشغيل والصيانة من مبانٍ وورش وصيانة وغير ذلك.وأوضح رئيس الجهاز أن المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 400 ألف م٣/يوم وتعمل بكامل طاقتها، وبعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية ستصبح المحطة بطاقة إجمالية مليون و200 ألف م3/يوم، وأن هذه الكمية ستوفر احتياجات المدينة من المياه لمدة ٣٠ عاما.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على أحياء المدينة ومدخل المدينة الرئيسي لتفقد أعمال الزراعة وأعمال تطوير الطرق داخل أحياء المدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه يتم رفع كفاءة جميع الطرق والأرصفة وتنفيذ مناطق خضراء لخدمة سكان المدينة بما يتماشى مع رسالة وزارة الإسكان بتنفيذ مدن حضارية مخططة.

تفقد محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة – المشرف على جهاز تنمية شمال خليج السويس، يرافقها مسئولو الجهاز، بتفقد محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، وذلك بحضور وفد من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القائمة بأعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، حيث تم متابعة جميع مراحل أعمال معالجة مياه الصرف والتي شملت أحواض التكديس ومعمل المحطة وعنبر الكلور والشبه وكذا عنبر المولدات.وشددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة الالتزام ببرامج الصيانة المستمرة للمحطة ومتابعة عينات الصرف الواردة للمحطة من مصانع وشركات المنطقة الصناعية وتوسعاتها، والمنطقة الحرة بعتاقة بشمال خليج السويس.