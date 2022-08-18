تيم حسن يعلن التعاقد على فيلم «الزير سالم» من بطولته وإخراجه

أعلن الفنان تيم حسن عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن تعاقده على الفيلم السينمائي «الزير سالم».

أول تجربة إخراجية لتيم حسن

ونشر تيم حسن بيانًا قال فيه: «أعلن عن التعاقد ‬على الفيلم السينمائي ‫الزير سالم،‬ الذي سيكون من إخراجي وسأجسد فيه شخصية الزير سالم، وهي خطوتي الأولى في الإخراج، وسيبدأ التصوير نهاية العام القادم فعلى بركة الله».

وأشار إلى أن الفيلم من «كتابة بشار عباس، ومعالجة درامية ماهر منصور، وتطوير محتوى أحمد ندا، والأستاذ حاتم علي رحمه الله كان يتحضر لهذا الفيلم وكان أسند لي دور ‫الزير سالم‬».

وأضاف: «كتب حينها السيناريست أ.زياد عدوان مسودة أولية للفيلم لكن رحيل الأستاذ أوقف المشروع مؤقتا؛ إلى أن قُدِّر لي أن أشرف عليه بعد توقفه بفترة فبدأته من جديد، ولازلنا منذ أكثر من سنة بين بحثٍ وكتابة وتحضير».

واختتم تيم حسن حديثه عن الفيلم الجديد: «متشوق للنوع التاريخي إذ أعود له بعد غياب 15عامًا هنا في فيلم ‫الزير سالم‬، لأن أفلامنا التاريخية العربية قليلة ونادرة فأتمنى إن شاء الله في مشروعنا الروائي الطويل أن نوفق في أن نروي بتشويق وتجديد سيرةً جدليةً هي أكثرُ سيرنا الشعبية شهرة وغنى، فنجذب إليها كل الأجيال ونرضيهم».