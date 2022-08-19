مصاريف كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 2022 للمصريين والوافدين

تعد مصاريف كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 2022 من أكثر الأمور التي يبحث عن طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 للمرحلة الأولى، والتي بدورها كشفت وجود أماكن شاغرة بها في المرحلة الثانية، ما يعني أن عدد كبير من الطلاب قادرين على الالتحاق بها خلال الأيام القليلة المقبلة.

مصاريف كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 2022 للطلاب المصريين

وبلغت مصاريف كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 2022 للطلاب المصريين، بحسب ما أعلنته الكلية على موقعها الرسمي كالآتي:

1- ذكور 1635 جنيها - إناث 1625 جنيها

2- مصروفات المستوى الثاني 1615 جنيها

3- مصروفات الفرقة الثالثة 970 جنيها

4- مصروفات الفرقة الرابعة 590 جنيها

5- مصروفات الفرقة الخامسة :740 جنيها .

أما مصروفات البرنامج الخاص مثل مصروفات المستوى الأول كما موضح بالأعلى، بالإضافة إلى 19500 جنيه.

مصاريف طب بيطري جامعة الإسكندرية 2022 للطلاب الوافدين

فيما تمثلت مصاريف كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 2022 للطلاب الوافدين والذي يقسم إلى قسمين وفقا لقرار جامعة الإسكندرية، أولهما رسم القيد الذي يبلغ 1500 جنيه إسترليني يدفع مرة واحدة حين الالتحاق بالجامعة، والآخر يتمثل في مصروفات دراسية قدرها 1500 جنيه إسترليني تدفع سنويا، وهي المصاريف الموحدة على القطاع الطبي في جامعة الإسكندرية.

يذكر أن المصروفات الدراسية تسدد على قسطين، يستحق القسط الأول في بداية العام، والقسط الثاني قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقا للمادة 271 خامسا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وبالنسبة للمواد التكميلية التي يدرسها الطالب الوافد لمعادلة شهادة البكالوريوس لتؤهله للدراسات العليا فيتم تسديد عن كل مادة تكميلية 100 دولار، مع العلم أنه لا يوجد نظام سداد كل مادة على حدة.