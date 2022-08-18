مصاريف كلية طب جامعة الإسكندرية 2022.. للمصريين والوافدين

مصاريف كلية طب جامعة الإسكندرية 2022، يبحث عنها الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي بدورها كشفت عن التحاق الطلاب أصحاب الدرجات الأعلى من 382 درجة للشعبة العلمية بالكلية.

مصاريف كلية طب جامعة الإسكندرية 2022

بلغت مصاريف كلية طب جامعة الإسكندرية 2022 للطلاب المصريين، 1500 جنيه سنويا، بالإضافة إلى مصاريف ورسوم أخرى متغيرة.

وتحددت المصروفات لـ الطلاب الجدد الوافدين، الذي يقسم إلى قسمين أولهما رسم القيد الذي يبلغ 1500 جنيه إسترلينى يدفع مرة واحدة حين الالتحاق بالجامعة، والآخر يتمثل في مصروفات دراسية قدرها 1500 جنيه إسترلينى تدفع سنويا.

تقسيط المصروفات الدراسية

يذكر أن مصاريف كلية طب جامعة الإسكندرية 2022، تسدد على قسطين، يستحق القسط الاول في بداية العام والقسط الثاني قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وفقا للمادة 271 خامسا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

بالنسبة للمواد التكميلية التي يدرسها الطالب الوافد لمعادلة شهادة البكالوريوس، لكي تؤهله للدراسات العليا، يسدد عن كل مادة تكميلية 100 دولار، مع العلم أنه لا يوجد نظام سداد كل مادة على حدة.

يذكر أن جامعة الإسكندرية، أعلنت عبر القطاع الطبي، عن أنعه يوجد بها البرنامج التعليمي الدولي، الذي يسدد الطالب الوافد مبلغ 8000 دولار سنويا فقط لا غير.