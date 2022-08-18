مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية 2022.. حكومية وأهلية 

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية 2022، من أبرز ما يشغل بال الطلاب في الوقت الراهن، عقب إعلان نتيجة تنسيق الكليات للمرحلة الأولى، التي بدورها كشفت عن التحاق الطلاب أصحاب الدرجات الأعلى من 376 درجة للشعبة العلمية بطب الأسنان بالإسكندرية، بالنظام الحكومي، فيما لم يعلن تنسيق كلية جامعة الإسكندرية الأهلية بعد.

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية 2022

بلغت مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية 2022 الحكومية، للطلاب المصريين مبلغ 1500 جنيه سنويا، بالإضافة إلى مصاريف ورسوم أخرى متغيرة، بحسب أحدث بيان أصدرته جامعة الإسكندرية، حول المصروفات الدراسية على موقعها الرسمي.

المصاريف للطلاب الوافدين

تمثلت مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية 2022 الحكومية للطلاب الوافدين، الذي يقسم إلى قسمين أولهما رسم القيد الذي يبلغ 1500 جنيه إسترلينى يدفع مرة واحدة حين الالتحاق بالجامعة، والآخر يتمثل في مصروفات دراسية قدرها 1500 جنيه إسترلينى تدفع سنويا، وهي المصاريف الموحدة على القطاع الطبي في الجامعة.

يذكر أن المصروفات الدراسية، تسدد على قسطين، يستحق القسط الأول فى بداية العام الدراسي، والقسط الثانى قبل بداية الفصل الدراسى الثاني، وفقا للمادة 271 خامسا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

بالنسبة للمواد التكميلية التى يدرسها الطالب الوافد لمعادلة شهادة البكالوريوس، لكي تؤهله للدراسات العليا، يسدد عن كل مادة تكميلية 100 دولار، مع العلم أنه لا يوجد نظام سداد كل مادة على حدة.

مصاريف طب الأسنان جامعة الإسكندرية الأهلية

برزت مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية الأهلية 2022، عبر برنامج لطب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان بمصاريف تبلغ 85 ألف جنيه للعام الدراسي الواحد، إذ أن المصروفات الدراسية المحددة تشمل فصلين دراسيين «فصل الخريف وفصل الربيع» بنظام الساعات المعتمدة.