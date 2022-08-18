«شعبة المستوردين»: تثبيت سعر الفائدة رسالة جيدة للاستثمار

قال المهندس متَّى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إنَّ تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة رسالة جيدة للمستثمرين.

«بشاي»: لا بد من تذليل العقبات أمام الاستيراد اللازم للتصنيع

وأضاف «بشاي»، في بيان اليوم، أنَّ الاستيراد يواجه صعوبات عديدة أهمها الاعتمادات المستندية، موضحا أن نظام العمل بالاعتمادات تسبب في تعطل حركة الاستيراد، وبالتالي انعكس على الأسعار.

المستوردون للسلع تامة الصنع لم يستوردوا بضائع جديدة منذ مارس

كما لفت إلى أنَّ المستوردين للسلع تامة الصنع لم يستوردوا بضائع جديدة منذ مارس الماضي تقريبا، وكل ما يباع بضائع وسلع كانت موجودة في مخازن التجار، وأوشكت على الانتهاء.

قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إنَّ قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها، اليوم، كان متوقعا للحفاظ على معدلات النمو وتحقيق المستهدفات والحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات.

تثبيت سعر الفائدة

وأشار إلى أنه في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فلا يوجد داعي أو سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، كما أنه مع السماح لتصدير الحبوب الأوكرانية وانخفاض أسعار القمح عالميا، بجانب انخفاض أسعار الخضراوات خلال الفترة الماضية جميعها مؤشرات جيدة للسير في الاتجاه الصحيح نحو الحد من استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع بأن تثبيت سعر الفائدة يشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق، ما يساهم في خفض أسعار السلع لأن زيادة المعروض يخفض الأسعار أو يجعلها مستقرة، كما أن زيادة الإنتاج خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات يرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار، ويساهم في جذب المستثمرين.

كما أكد أن أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع عالميا هو ارتفاع أسعار الطاقة الفترة الماضية، والتي ترفع تكلفة الإنتاج وتكلفة الشحن والنقل ومن ثم ترفع معدلات التضخم عالميا.