رئيس الصناعات الهندسية: توقعات بانفراجة أزمة الاعتمادات المستندية قريبا

توقع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنَّ تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة في أزمة تراكم الاعتمادات المستندية بالبنوك، مؤكّدًا أنَّ هناك تأكّيدات من صناع القرار على الإسراع في حل الأزمة خاصة المرتبط منها باستيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

استيراد المكونات ومدخلات الصناعة

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ«الوطن» أنَّ الفترة الماضية شهدت توقف شبه تام لعملية استيراد المكونات ومدخلات الصناعة بعد إقرار القواعد الخاصة بسداد مدفوعات السلع المستوردة، وقصرها على الاعتمادات المستندية فقط، بدلًا من الآلية التي كان يستخدمها الصناع في الماضي، موضحًا أنَّ الغرفة شاركت في اجتماعات عديدة الفترة الماضية مع العديد من الجهات الحكومية لبحث أولويات الصناعة في المرحلة الحالية.

برنامج إحلال الواردات

ولفت رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الغرفة تسعى بالتنسيق مع كافة الأطراف الحكومية من أجل العمل على برنامج إحلال الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، موضحا أن الفترة الماضية تم عقد أكثر من اجتماع لبحث الصناعات التي يمكن زيادة نسبة المكون المحلي بها، من أجل تقليل الاعتماد على استيراد المكونات من الخارج، وبالتالي خفض الضغط على سعر الصرف.

الوصول بنسبة المكون المحلي لـ76%

وكان «المهندس» قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ المصانع المصرية المنتجة للأجهزة المنزلية، نجحت في الوصول بنسبة المكون المحلي إلى نحو 76% في بعض منتجاتها، في إطار خطة الصناعة المحلية لتعميق المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أنَّ الغرفة عقدت على مدار السنوات الماضية عدة اجتماعات مع جميع مصنعي الأجهزة المنزلية بهدف إعداد قائمة بالواردات، والمكونات التي تحتاجها المصانع المحلية، إذ تمّ البحث مع المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، إمكانية تصنيع تلك المكونات محليا، وجرى بالفعل إنتاج عدد كبير من تلك البنود، ما أسهم في توفير الكثير من العملة الصعبة، والوقت والجهد على المصانع المحلية المنتجة للأجهزة.