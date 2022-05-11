اتحاد الصناعات: إلغاء الاعتمادات المستندية للمواد الخام أنقذ الصناعة

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار استثناء الواردات من المواد الخام ومواد التصنيع والإنتاج من الإجراءات التي جرى فرضها حديثا والخاصة بالاعتمادات المستندية، اتجه كثير من المنتجين للإشادة بالقرار وانعكاسه الايجابي على الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز إن قرار الرئيس السيسي جاء بهدف بإنقاذ القطاع الصناعي من أزمة الاعتمادات المستندية واستثناء كافة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات الجديدة.

سعد الدين: علينا العمل بأقصى طاقة لزيادة الإنتاج

وأضاف رئيس لجنة الطاقة أن استيراد مستلزمات المصانع وفق النظام القديم من خلال مستندات التحصيل بات ضرورة مُلحّة لعدم تعطيل حركة الإنتاج وتسريح العمالة، مطالبا بمزيد من الحلول الإيجابية التى تُوازن بين تنظيم استخدام العملة الأجنبية وبين استمرار دفع عجلة الإنتاج للصناعات الوطنية خاصة التصديرية منها، والعمل بأقصى طاقة لزيادة حجم الإنتاج المحلى وفتح كل الطرق أمام استيراد مستلزمات الانتاج للمصانع لتحقيق رواج اقتصادى، وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد.

متابعة دورية لمنظومة إجراءات الاستيراد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه أمس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.