عقد استرشادي لضمان حق المواطن.. أبرز ضوابط العمرة في الموسم الجديد

لم تشهد الضوابط المنظمة للعمرة للعام الحالي والتي اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أمس، تعديلات كثيرة عن العام الماضي، حيث شملت هذا العام العديد من القواعد العامة لعل أهمها، أنه سيُسمح لشركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة بداية من يوم 21 أغسطس الجاري، وحتى يوم 21 سبتمبر 2022، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة، لدى أي من إدارات وزارة السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها رحلات العمرة هذا العام.

كوتة شهرية لتأشيرات العمرة

وأوضحت القواعد العامة لضوابط العمرة التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار أنه يجب على شركات السياحة الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين، على مدار الموسم، طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي فيما يخص التحويلات البنكية وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة على البوابة والآلية المتبعة بهذا الشأن.

الضوابط الصحية المصرية والسعودية

وتضمنت الضوابط أنه يجب على شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة في مصر والسعودية، وكذلك تقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة الحالي.

صلاحية تأشيرة العمرة

كما شملت الضوابط ضرورة التزام شركات السياحة بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة من السلطات السعودية خلال موسم العمرة الجاري.

جواز سفر سارٍ

وأوضحت الضوابط أنه يجب على شركات السياحة أن تلتزم بأن يكون جواز السفر الخاص بالمعتمر صالح لمدة 6 أشهر، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة، فضلًا عن الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لأداء العمرة لهذا العام.

وأشارت الضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة إلى غرفة شركات السياحة ملزمة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها، ووضعها على البوابة المصرية للعمرة ويعتبر توقيع المعتمر على العقد موافقة منه على كافة بنود العقد.

وأكدت ضوابط العمرة لهذا العام، أن غرفة شركات السياحة ملزمة بتطبيق الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين على أن تشمل (الوفاة - وإجلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر).