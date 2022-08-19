أمين الفتوى: دعاء «اللهم إنا لا نسألك رد القضاء» جائز

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الهاتفية، بدار الإفتاء المصرية، إن دعاء «اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف فيه»، هو دعاء جائز ولا يوجد خطأ على المسلم في الدعاء به، مشيرا إلى أن القدر نوعان لا يجب على الشخص أن يخلط بينهما.

حكم دعاء «اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف فيه»

وأوضح شلبي في إجابته عن سؤال أحد المتابعين عن صحة دعاء «اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف فيه» خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن صيغة هذا الدعاء جائزة ولا بأس بها، ويكون مع إيمان الشخص الكامل بأن الأقدار بيد الله، ومنها المعلق الذي ممكن أن يحدث بها تغيير ومنها المبرم الذي لا يوجد بها تغيير.

القدر نوعان.. مبرم ومعلق

وأضاف «شلبي» أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بكل الأقدار، سواء المبرم منها أو المعلق، فالموت والحياة من الأقدار المبرمة المكتوبة على كل شخص، ولكن قد تتغير بعض الأقدار في حالة الدعاء، لأن الإنسان إما أن يسلم أمره لله عز وجل أو أن يأخذ بالأسباب.

القدر أوصانا بالدعاء

وأشار إلى أن الشرع أوصانا بالدعاء وتسليم الأمور لله عز وجل، لأنه هو وحده من يعلم الغيب فعلينا جميعا أن نأخذ بالأسباب، ونسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، ونوه على أن الإنسان يجب عليه أن يتمسك بالدعاء لأنه لا يعلم أي من الأقدار المعلق وأي منها المبرم، فكلها في علم الغيب عندك الله سبحانه وتعالى.