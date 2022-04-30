كيفية تحري ليلة القدر في 29 رمضان؟.. دار الإفتاء توضح

يريد العديد من المواطنين معرفة كيفية تحري ليلة القدر ليلة 29 رمضان، حيث تصدرت محركات البحث في الساعات الأخيرة، فليلة القدر هي خير ليالي العام التي وصفها الله عز وجل في في القرآن الكريم: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، إذ أن المسلمين يسألون الله أن يبلغهم هذه الليلة المباركة، التي فيها أنزل الله آيات القرآن الكريم.

تحري ليلة القدر ليلة 29 رمضان

وعن تحري ليلة القدر ليلة 29 رمضان، سبق وأشارت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إلى وجود عدد من العلامات والإشارات التي يؤكد ظهورها أننا في ليلة القدر، ومن أبرز هذه العلامات هي أن تشرق الشمس في هذا اليوم بدون شعاع، ويكون القرص بارزًا، مما يمكن الإنسان من النظر إليها دون مواجهة صعوبة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن تحري ليلة القدر ليلة 29 رمضان، يتم من خلال متابعة ظهور إحدى هذه العلامات، ومنها أن تكون الليلة السابقة لها تتميز بكون سماءها صافية تمامًا وخالية من النيازك أو شهب أو غيره من المظاهر الفلكية المختلفة المعتاد ظهورها في سماء الليل.

تحري ليلة القدر ليلة 29 رمضان في العشر الأواخر

أما عن تحري ليلة القدر ليلة 29 رمضان، فقد لفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى المسلمون بأن يتحروا ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، لا سيما اليالي الوترية، مشيرة إلى الحديث النبوي الشريف، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان».

وبالحديث عن تحري ليلة القدر ليلة 29 رمضان، أشارت دار الإفتاء إلى أن العلماء قد أكدوا واجتمعوا على أن ليلة القدر تمتاز بالسكون والهدوء وتسود الطمأنينة والهدوء النفسي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».