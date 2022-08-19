القوات الروسية تقصف 3 مناطق في «خاركيف»

قصفت القوات الروسية، 3 مناطق في «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، وأشار رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريكوف، على «تليجرام»، إلى تعرض أحياء: «كييفسكي-أوسنوفيانسكي-نيميشليانسكي»، إلى قصف روسي، ما أسفر عن إصابة شخص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، أشار مكتب المدعي العام الأوكراني، إلى أن منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، او ما تطلق عليها موسكو اسم «العملية الروسية الخاصة»، ارتكبت روسيا 28991 جريمة عدوان وجرائم حرب و13493 جريمة ضد الأمن القومي في أوكرانيا.

وأعلنت السلطات البريطانية، تقديم مساعدات إنسانية لـ أوكرانيا وسوريا وشرق أفريقيا بقيمة 43 مليون دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إندونيسيا: مستعدون لرعاية لقاء بين بايدن وبوتين

أعلنت ليتوانيا، أن نشر روسيا لصواريخ «كينجال» في «كالينينجراد» لا يزيد من مستويات الخطر على بلاده، فيما قالت إندونيسيا، إنها مستعدة لرعاية لقاء بين الرئيسين الأمريكي، جو بايدن ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين على هامش قمة الـ20، المقررة في نوفمبر المقبل، بجزيرة بالي، في حالة مشاركتهما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.