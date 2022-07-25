دوي انفجارات في «خاركيف» و«ميكولايف» بأوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، سماع سلسلة انفجارات جنوب شرق مدينة «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا وفي وقت سابق، دوت انفجارات في مدينة «ميكولايف» جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال نائب رئيس إدارة «مقاطعة خيرسون» كيريل ستريموسوف، إن «النازيين» الأوكرانيين شنوا هجوما على المنطقة لكنه باء بالفشل، مشيرا في تصريح لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إلى أن حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدفع بالناس بلا وعي إلى الموت المحقق.

ستريموسوف: كييف تتعمد تصعيد الموقف لـ استجداء المزيد من الأموال

وأضاف ستريموسوف ،أن «النازيين» الأوكرانيين تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم، موضحا أن كييف تتعمد تصعيد الموقف من أجل استجداء المزيد من الأموال من الغرب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، موسكو بشن حرب ضد وحدة أوروبا مضيفا، في خطاب بمدينة بادربورن الواقعة غربي البلاد، إن هذه الحرب لا تعني الأراضي الأوكرانية فقط.

وأشار شتاينماير، إلى أن الحرب تمس الأساس المشترك لقيم أوروبا ونظامها السلمي، ودعا المسؤول الألماني، دول أوروبا، إلى عدم الانقسام، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

مجلة أمريكية: الجيش الأمريكي تحدث بلغة اليسار

من جانبها، قالت مجلة «أمريكان كونسرفاتيف» الأمريكية، إن الجيش الأمريكي يواجه نقصا حادا في عدد المجندين بسبب رفض المواطنين للانضمام إلى صفوفه.

وأضافت المجلة الأمريكية، أن الجيش الأمريكي شهد ثورة ثقافية في السنوات الأخيرة وتحدث بلغة اليسار، موضحة أن قيادة الجيش الأمريكي العليا قد تواجه خيارات صعبة، إما تخفيض عدد القوات أو التحول إلى التجنيد الإجباري.

اقتصاديا، أرسلت شركة «سيمنز» الألمانية، رخصة تصدير صادرة عن كندا لشركة «جازبروم» الروسية، تتعلق بإصلاح وصيانة ونقل توربين خط أنابيب غاز «السيل الشمالي 1»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.