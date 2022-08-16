قصف روسي مكثف على «خاركيف».. و5 سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

تعرضت مدينة «خاركيف» الواقعة شمال شرق أوكرانيا لقصف روسي مكثف، أسفر عن تضرر مرافق البنية التحتية، فيما قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إنّ القوات الروسية، اختطفت طبيبا يدعى أرتيم فارتوشني في «نوفا كاخوفكا» بمنطقة خيرسون، جنوب البلاد.

5 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

من جانبها، غادرت سفينة «بريف كوماندور»، الموانئ الأوكرانية محملة بالقمح باتجاه أفريقيا، فيما أعلنت الحكومة التركية، مغادرة 5 سفن محملة بالذرة والدقيق الموانئ الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

موسكو: أمريكا قصفت «هيروشيما» و«ناجازاكي» بقنبلة نووية

بدورها، أشارت سفارة «موسكو» في واشنطن، إلى أن سلوكيات الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تراعي مصالح وأمن الدول الأخرى، وتساهم في زيادة المخاطر النووية، مضيفة في بيان، أن من المروع سماع اتهامات من دولة قصفت «هيروشيما» و«ناجازاكي» بقنبلة نووية، بأن روسيا الاتحادية تتصرف بشكل غير مسؤول في المجال النووي.

جر روسيا لحرب هجينة قد يشعل حربا نووية

وشددت سفارة موسكو، على أن خطوات واشنطن، الهادفة لجر روسيا إلى حرب هجينة، قد تؤدي، إلى تصعيد وصدام عسكري مباشر بين الدول النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أوضح مبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، أن نحو 100 طائرة ومروحية فرّ على متنها عسكريون أفغان في عام 2021 من أوكرانيا إلى أوزبكستان وطاجيكستان.

اقتصاديا، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن بعض بنوك «وول ستريت» الأمريكية، تستعد لتداول السندات الروسية التي كان يُنظر إليها في السابق على أنها محظورة، مضيفة أن بنكا «جيه بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، من بين بنوك عرضت تسهيل المعاملات في ديون الشركات والديون السيادية نيابة عن العملاء.