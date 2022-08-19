مجلة علمية تحذر من إنفلونزا الطماطم: تصيب الأطفال.. وأكثر عدوى

تتوالى التحذيرات من أنواع العدوى الفيروسية، والتي يأتي منها إنفلونزا الطماطم، وفقما نقلت مجلة لانسيت العلمية، وتقول إنه أكثر عدوى وانتشارا في الهند.

وأصيب 82 طفلاً به في الهند، والذي يتسبب في بثور حمراء ومؤلمة تصبح كبيرة مثل الطماطم، فيما يقول الخبراء إنه يشبه جدري القرود، وفق تقرير لصحيفة برمنجهام ميل البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مجلة لانسيت العلمية الشهيرة، أنه مثلما نتعامل مع احتمال ظهور الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ظهر فيروس جديد يُعرف باسم إنفلونزا الطماطم، أو حمى الطماطم، في الهند في ولاية كيرالا لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

تجربة كورونا تدعو إلى اليقظة في التعامل مع إنفلونزا الطماطم

وأوضحت أن العدوى الفيروسية النادرة في حالة متوطنة وتعتبر غير مهددة للحياة، ومع ذلك، بسبب التجربة المروعة لوباء كورونا، فإن الإدارة اليقظة أمر مرغوب فيه لمنع تفشي المرض.

ووفق التقرير، الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بإنفلونزا الطماطم لأن العدوى الفيروسية شائعة في هذه الفئة العمرية، ومن المحتمل أن يكون الانتشار عن طريق الاتصال الوثيق بين فردين.

إنفلونزا الطماطم شديدة العدوى

ويقال إن إنفلونزا الطماطم شديدة العدوى، حيث يتم عزل الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة لمدة أسبوع تقريبًا، وقال الدكتور سوبهاش شاندرا، الأستاذ المساعد في الطب الباطني، مستشفى أمريتا كوتشي الهند، اليوم، إنه ليس مرضًا مميتًا، ولكنه معدي ويمكن أن ينتشر من شخص لآخر، على الرغم من أن الطرق الفعلية لانتشار العدوى لا تزال قائمة.

وأضاف أن المرضى الذين يصابون بحمى الطماطم يجب أن يشربوا الكثير من السوائل وأن يستريحوا في السرير، كما ينصح أيضًا بالحمى الفيروسية الأخرى، للحفاظ على الجسم رطبًا وراحة.

تزايد أعداد الأطفال المصابين بإنفلونزا الطماطم في حيدر أباد بالهند

وقالت صحيفة «ذا نيو إنديان إكسبريس» إن مستشفى الحميات الحكومي في حيدر أباد مكتظ بالمرضى الذين يعانون من الأنفلونزا الموسمية، وقال الدكتور أنيل كومار، الطبيب العام في مستشفى فيفر، الذي يعالج عادة المرضى المصابين بأمراض معدية إن نحو 900-1000 مريض يتلفون خدمات العيادات الخارجية يوميًا، كما تضاعف عدد حالات الدخول أيضًا.

وأضاف أن معظم المرضى يعانون من الإنفلونزا الموسمية، وأن 35% من الأطفال الذين يأتون للمستشفى يعانون من الإنفلونزا الموسمية وتظهر عليهم بثور، لكن عدد قليل منهم مصاب بإنفلونزا الطماطم.