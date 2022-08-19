تعرف على دعاء الجمعة الأفضل وساعة الإجابة في هذا اليوم

دعاء الجمعة يأتي على رأس قائمة أولوليات الكثير من المسلمين خلال هذا اليوم المبارك، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد خصه بساعة إجابة لكل دعاء، فضلا عن أن يوم الجمعة فيه الكثير من الخير والبركات لذا يجتهد العديد من العباد في عبادة الله عز وجل، إضافة إلى حرصهم أيضا على اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة.

دعاء الجمعة

ويحرص العديد من المسلمين على ترديد دعاء الجمعة قبل انقضائه، آملين أن تصيب دعواتهم ساعة الإجابة التي خص الله عز وجل يوم الجمعة بها.

وفي الحيث عن دعاء الجمعة لابد من الإشارة إلى ما ورد عن النبي محمد صلى الله علي وسلم: «إنّ يوم الجُمعة سيّد الأيّام يضاعف الله عزّ وجلّ فيه الحسنات، ويمحو فيه السّيّئات، ويرفع فيه الدّرجات، ويستجيب فيه الدّعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيهِ الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله فيهِ عتقاء وطلقاء من النّار، ما دعا فيه أحد من النّاس وعرف حقّه وحرمته إلاّ كان حقّاً على الله عزّوجلّ أن يجعله من عتقائه وطُلقائه من النّار، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمناً وما استخفّ أحد بحرمته وضيع حقّه إلا كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يصليه نار جهنّم إلاّ أن يتوب».

أفضل دعاء الجمعة

ويعد دعاء الجمعة من الأدعية التي لم يرد لها صياغة محددة، فهناك بعض الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم خلال هذا اليوم المبارك ومنها:

- «اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات».

وعن أفضل دعاء الجمعة، فيمكن الاستعانة بالدعاء التالي:

- «اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً فاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».