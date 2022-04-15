دعاء الصبر على البلاء.. تعرف على أفضل أدعية يوم الجمعة في رمضان

يعد دعاء الصبر على البلاء، من أفضل أدعية يوم الجمعة التي يتم البحث عنها بشكل مكثف في شهر رمضان، خاصة وأننا في ثان جمعة من شهر رمضان الفضيل، اعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير عددا من الأدعية المستحبة يوم الجمعة، والتي يتوجه بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الصبر على البلاء وحتى يرفع سبحانه وتعالى البلاء عن عبده.

دعاء الصبر على البلاء

أفضل أدعية يوم الجمعة، التي يمكن ترديدها لتكون دعاء الصبر على البلاء، كثيرة، فليس هناك دعاء ثابت ولكن يمكن ترديد بعض الأدعية من السنة النبوية والتي منها: «اللّهُـمَّ إِنِّي عَبْـدُكَ ابْنُ عَبْـدِكَ ابْنُ أَمَتِـكَ نَاصِيَتِي بِيَـدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤكَ أَسْأَلُـكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّـيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أِوْ أَنْزَلْتَـهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْـتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِـكَ أَوِ اسْتَـأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْـبِ عِنْـدَكَ أَنْ تَجْـعَلَ القُرْآنَ رَبِيـعَ قَلْبِـي، وَنورَ صَـدْرِي وجَلَاءَ حُـزْنِي وذَهَابَ هَمِّـي».

ويمكن ترديد بعض الأذكار للعون في الصبر على البلاء، ومنها: «لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ الْعَظـيمُ الْحَلِـيمْ، لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ رَبُّ العَـرْشِ العَظِيـمِ، لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَـوّاتِ ورّبُّ الأَرْضِ ورَبُّ العَرْشِ الكَـريم».

أفضل أدعية يوم الجمعة

ويبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن أفضل أدعية يوم الجمعة، ومنها دعاء الصبر على البلاء، وغيره من الأدعية التي يسعى المسلم من خلالها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خلال شهر رمضان، ومنها أدعية رمضان: «اللهمّ إنّي أشكو إليك ضعف قوّتي، وقلّة حيلتي وهواني على النّاس يا أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربّي إلى من تكلني إلى بعيدٍ يتجهّمني أم إلى عدوٍّ ملكته أمري، إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الّذي أشرقت به الظّلمات، وصلح عليه أمر الدّنيا والآخرة من أن يحلّ بي غضبك، أو يحلّ عليّ سخطك، لك العتبى حتّى ترضى ولا حول ولا قوّة إلّا بك».

ومن أفضل أدعية يوم الجمعة والتي تفرج الهموم، فإنه يمكن ترديد: «اللهم أجعل لي من كل ما أهمني وأكربني من أمر دنياي وأمر أخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيت لا احتسب واغفر لي ذنبي وثبت رجائي واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك».