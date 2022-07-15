تعرف على أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، ويأتي أفضل دعاء يقال يوم الجمعة من أولويات العديد من المسلمين في هذا اليوم المبارك، لما فيه من خير كبير، خصوصا أن يوم الجمعة قد خصه الله عز وجل بساعة استجابة لكل دعاء يدعو به الإنسان، لذا يحرص العديد من المسلمين على أن يدعو الله عز وجل بكل ما يتمنوه، آملين أن تصيب لحظة دعاءهم ساعة الإجابة.

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

ولعل أفضل دعاء يقال يوم الجمعة هو ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: «خيرُ يومٍ طلعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُهْبِطَ، وفيهِ تيبَ علَيهِ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ تقومُ السَّاعةُ، ما علَى الأرضِ من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ تصبحُ يومَ الجمعةِ مُصيخةً، حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا ابنَ آدمَ، وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها مؤمنٌ وَهوَ في الصَّلاةِ يسألُ اللَّهَ فيها شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاه فقالَ كعبٌ: ذلِكَ يومٌ في كلِّ سَنةٍ، فقلتُ: بل هيَ في كلِّ جُمُعةٍ».

ويعد أفضل دعاء يقال يوم الجمعة واحد من الأدعية التي لم يرد لها صياغة محددة، فهناك العديد من الأدعية التي يفضل أن يحرص المسلم على ترديدها خلال هذا اليوم، ويعد هذا الدعاء أبرزها:

«اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين».

أفضل دعاء للرزق يقال في يوم الجمعة

وعن أفضل دعاء يقال يوم الجمعة، فهماك بعض الأدعية التي لها أجر كبير، منها: «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».

وقد يكون دعاء الرزق هو أفضل دعاء يقال يوم الجمعة، وهناك العديد من الأدعية التي من شأنها أن تساعد في جلب الرزق، منها: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».