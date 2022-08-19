عودة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان الخريف المقبل

كشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن عودة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، أوائل الخريف المقبل، حيث ستشمل المناقشات سبل تسهيل التجارة والتجارة الرقمية ومعايير مكافحة الفساد.

توافق حول التفاوض التجاري

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترًا بشكل متزايد في أعقاب زيارة بيلوسي إلى تايوان، وتم الكشف عن المبادرة «الأمريكية - التايوانية»، حول تجارة القرن الحادي والعشرين لأول مرة في يونيو، حيث يقول الجانبان إنهما توصلا إلى توافق حول التفاوض التجاري.

بناء اقتصاد القرن الحادي والعشرين

وقالت نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة «سارا بيانكي»، في بيان: «نخطط لمتابعة جدول زمني طموح من شأنه أن يساعد في بناء اقتصاد القرن الحادي والعشرين أكثر عدلاً وازدهارًا ومرونة».

وبحسب الـBBC بلغت قيمة التجارة بين الولايات المتحدة وتايوان حوالي 106 مليارات دولار بما يعادل 88 مليار جنيه إسترليني عام 2020، ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أطلقت فيه الصين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول تايوان بعد زيارة بيلوسي في وقت سابق.

وبموجب سياسة الصين الواحدة، تعترف الولايات المتحدة بالصين ولديها علاقات رسمية معها، لكنها تحافظ على علاقة قوية غير رسمية مع تايوان، بما في ذلك استمرار مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.

اتخاذ خطوات هادئة وحازمة لدعم السلام والاستقرار

وتعتبر بكين الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي منشقة ويجب أن تتحد مع البر الرئيسي، ومع ذلك فإن تايوان جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبر نفسها متميزة عن البر الرئيسي.

وقال دانييل كريتنبرينك، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا، إن الإكراه المتزايد لبكين يهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأضاف: «سنواصل اتخاذ خطوات هادئة ولكن حازمة لدعم السلام والاستقرار في مواجهة جهود بكين المستمرة لتقويض ذلك ودعم تايوان بما يتماشى مع سياستنا طويلة الأمد».