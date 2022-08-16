عاجل.. تايوان: 17 طائرة صينية اخترقت أجواء الجزيرة

أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم الثلاثاء، أنّها رصدت 17 طائرة صينية اخترقت أجواء الجزيرة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

واشنطن تسعى لتوثيق العلاقات مع تايوان

وفي وقت سابق، قال كورت كامبل، أحد كبار مساعدي البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، خلال مكالمة صحفية إن البيت الأبيض سيسعى إلى توثيق العلاقات مع تايوان في مواجهة ما وصفه بالنشاط العسكري الصيني القريب المزعزع للاستقرار.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي لا تزال فيه بكين غاضبة من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

وبدأت القوات الصينية الشهر الماضي سلسلة من التدريبات العسكرية المكثفة بالقرب من مضيق تايوان والتي بدأت بعد مغادرة "بيلوسي" تايبيه بعد اجتماع مع مسؤولين تايوانيين مع مشرعين أمريكيين آخرين.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بوجود عدد قياسي من الطائرات والسفن البحرية الصينية في محيطها البحري والجوي مع تحليق طائرات عسكرية أكثر من 300 طلعة جوية في جميع أنحاء الجزيرة.