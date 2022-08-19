20 مليون دولار تنقذ براد بيت من دعاوى قضائية تعود لعام 2018

أغلق النجم الأمريكي براد بيت، فصل أزمة قانونية كان يواجهها على مدار السنوات الماضية، بعد ما وصل إلى تسوية فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مؤسسة «Make It Right» التابعة له، من قبل عدد من المتضررين بشأن حالة منازلهم التي تم بناؤها من خلال المؤسسة الخيرية في أعقاب إعصار كاترينا، الذي وقع عام 2005.

وكشفت مجلة «بيبول» الأمريكية، إلى أن براد بيت وصل لتسوية بقيمة 20.5 مليون دولار، تقدمها مؤسسة «جلوبال جرين» بهدف «حل القضايا العالقة في التقاضي بشأن المنازل في مشروع Make It Right في الحي التاسع السفلي في نيو أورلينز»، وفقا للبيان الصادر عنها.

وأوضح البيان: «كجزء من مهمتها الشاملة المتمثلة في العدالة البيئية والعيش المستدام، ستمول المؤسسة برنامجًا لتصحيح العيوب في بناء المنازل»، وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم «جلوبال جرين» 20.5 مليون دولار لتمويل البرنامج وحل التقاضي.

«جلوبال جرين» تقدم 20 مليون دولار للمتضررين

ومن جانبه، عبر الفنان الأمريكي براد بيت عن سعادته بالوصول إلى تسوية، قائلًا: «ممتن للغاية لاستعداد غلوبال غرين لتقديم هذا الدعم المهم للأسر في الحي التاسع السفلي»، متابعًا: «لقد تعاونا في الأيام الأولى بعد إعصار كاترينا، ونحن محظوظون جدًا لالتزام (جلوبال جرين) السخي المستمر بالمساعدة في مواجهة التحديات حول هذه المنازل وغيرها من المحتاجين».

وأضاف: «نأمل أن تسمح هذه الاتفاقية للجميع بالتطلع إلى فرص أخرى لمواصلة تعزيز هذا المجتمع الفخور في المستقبل».

دعاوى قضائية ضد براد بيت بسبب منازل إعصار كاترينا

يذكر أن مؤسسة «Make It Right» التابعة للفنان براد بيت، تولت تشييد منازل لسكان نيو أورلينز بعد ما تسبب إعصار كاترينا في تدمير منازلهم في عام 2005، وفي عام 2018، رفع عدد من السكان دعاوى قضائية، زعموا فيها أن المنازل تم بنائها بشكل غير صحيح.

وعلى الجانب الآخر، قالت المؤسسة إنها رفعت دعوى قضائية ضد المهندس التنفيذي السابق، جون ويليامز، وشركته للحصول على تعويضات مالية لإصلاح المنازل المتضررة في الجزء التاسع السفلي من نيو أورلينز، ورفض أحد القضاة لاحقًا طلب «بيت» في نوفمبر 2018 برفض الدعوى القضائية، حيث ادعى الفائز بجائزة الأوسكار أنه ليس لديه أي دور شخصي.