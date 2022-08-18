أنجلينا جولي في كواليس «Without Blood» مع نجليها بعد أزمة براد بيت

بالتزامن مع الأزمة الجديدة التي فجرتها النجمة الأمريكية أنجلينا جولي مع زوجها السابق براد بيت، حول واقعة الاعتداء عليها في 2016، نشرت مجلة «بيبول» الأمريكية الصور الأولى لـ«جولي» في كواليس فيلمها المرتقب «Without Blood» الذي تتابع تصويره وتعود من خلاله لمقعد الإخراج مرة أخرى، ويشاركها العمل نجليها بالتبني «مادوكس» و«باكس».

وتحدث أنجلينا جولي عن مشاركة نجليها في الفيلم، خلال حوارها مع «بيبول»، قائلة: «نحن نعمل معًا بشكل جيد، عندما يكون طاقم الفيلم في أفضل حالاته يبدو الأمر وكأننا عائلة كبيرة، لذا فقد بدا الأمر طبيعيًا، يعمل الاثنان في قسم مساعد المخرج، والذي يعمل كحلقة وصل بين مخرج الفيلم والأقسام الأخرى للفيلم».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعمل فيها «باكس»، مع والدته، حيث سبق وعملا معا في فيلم «First They Killed My Father» إنتاج عام 2017، وقالت عنه «جولي»: «لقد عمل بجد حقا».

أنجلينا جولي عن اختيارها لرواية «Without Blood» وتحويلها لفيلم: تحمل مواضيع وأسئلة مهمة

«Without Blood» هو الفيلم الروائي الطويل الخامس لأنجلينا جولي كمخرجة، وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب الإيطالي أليساندرو باريكو، صدرت عام 2002، ومن جانبها قالت المخرجة عن اختيار الرواية لتحويلها إلى فيلم: «كان للكتاب تأثير على كما كان له أثر على الكثير من الأشخاص الآخرين، حيث يحمل مواضيع وأسئلة مهمة للمناقشة».

أنجلينا جولي عن سلمى حايك: أدائها فاق توقعاتي

وتطرقت «جولي» للحديث عن أداء بطلي الفيلم سلمى حايك وديميان بشير، «سلمى وديميان أصيلان وشجاعان للغاية في هذا الفيلم، كنت معجبة بعملهما وأعلم أنهما سيحققان التزامًا قويًا ومهارة للفيلم، ولكن بصراحة كلاهما أذهلني وفاق توقعاتي».

وعلى الجانب الآخر، كان لسلمى حايك ثناءا كبيرا على «جولي» التي وصفتها بـ«أفضل مخرج عملت معه على الإطلاق».