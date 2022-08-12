«براد بيت» يُزيح فيلم محمد إمام للمركز الثاني في دور العرض السعودية

أزاح فيلم «Bullet Train» بطولة النجم براد بيت، فيلم «عمهم» من صدارة شباك التذاكر السعودي بعد أسبوعين، ليأتي فيلم محمد إمام في المركز الثاني، بينما تراجع فيلم «بحبك»، إخراج وبطولة تامر حسني للمركز الثالث، ولا تزال الأفلام المصرية تأكد حضورها البارز في السينما السعودية باستمرار تواجد عمهم وبحبك في قائمة أكثر الأفلام مشاهدًة، وفقا للحساب الرسمي لـ «السينما السعودية»، على «تويتر».

وتراجع فيلم «Top Gun: Maverick»، للنجم توم كروز من المركز الثالث إلى المركز الرابع خلال الأسبوع الجاري، بينما جاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة «DC League of Super-Pets»، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية.

«بحبك» يحقق رقما قياسيا في السينمات السعودية.. وإيراداته تتجاوز 48 مليون ريال

وعلى الجانب الآخر، جاء فيلم «بحبك» في المركز الرابع ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في شباك التذاكر السعودي على الإطلاق، حيث باع الفيلم أكثر من 754 ألف تذكرة بإيرادات 48.8 مليون ريال سعودي، خلال فترة عرضه في السينمات بالمملكة العربية السعودية.

ولا يعتبر الفيلم الأخير للفنان تامر حسني هو العمل المصري الوحيد الذي جاء ضمن القائمة، حيث ضمت فيلم «وقفة رجالة» في المركز الثالث حيث باع ما يجاوز الـ 800 ألف تذكرة، بواقع 58.6 مليون ريال سعودي، ليكون أكثر الأفلام العربية حضورًا في تاريخ السينما السعودية، بينما جاء فيلم «من أجل زيكو» في المركز الخامس، بعد ما باع أكثر من 754 ألف تذكرة بإيرادات 48.8 مليون ريال سعودي.

26 أغسطس.. حفل تامر حسني في جدة

ويستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة السعودية، يوم 26 أغسطس الجاري، على مسرح «جدة سوبر دوم»، وجاءت أسعار التذاكر في 3 فئات ما بين 295 ريالا سعوديا إلى 520 ريالا سعوديا، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية بالإضافة إلى أغاني فيلم «بحبك» وألبومه الجديد «عشأنجي».