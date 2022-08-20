«التجارة»: 15 سلعة فقط تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية

استحوذت 15 سلعة مصرية على الحصة الأكبر من الصادرات المصرية، وكشفت إحصاءات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن تلك السلع شكلت 37.2% من إجمالي الصادرات.

وبحسب البيانات - حصلت «الوطن» على نسخة منها - فقد كان على رأس تلك الصادرات زيوت النفط والزيوت من مواد معدنية «خام»، والتي بلغت أهميتها النسبة 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات، وارتفع إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند وحده بنسبة 46% ليصل إلى 1.9 مليار دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

الأسمدة الأزوتية جاءت ضمن المراكز الأولى

وأشارت البيانات إلى أن الأسمدة الأزوتية جاءت ضمن المراكز الأولى للصادرات المصرية، بأهمية نسبية بلغت 4.5% من إجمالي قيمة الصادرات، حيث ارتفعت صادرات مصر من هذا البند بنسبة 66.1% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 702 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي المراكز الأولى أيضا جاء الذهب بأشكاله الخام أو نصف المشغولة أو المسحوق، بأهمية نسبية 3.1% من إجمالي الصادرات، حيث ارتفعت صادرات هذا البند من حيث القيمة بنسبة 29.2%، مسجلة 819 مليون دولار، مقابل 633 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي، كما ضمت القائمة أيضا منتجات أخرى، منها الحمضيات الطازجة أو المجففة، وشاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور، والأسلاك والكابلات المعزولة التي امتلكت حصة من الصادرات بلغت 1.8%، وارتفعت 21.6% لتصل إلى 476.4 مليون دولار.

الملابس الجاهزة والبطاطس ضمن القائمة

وجاء من بين الصادرات الهامة التي صدرتها مصر بالنصف الأول من العام الجاري، منتجات الملابس الجاهزة، والبطاطس، والأسمنت المائي، وبوليميرات الإيثيلين.

بحسب الإحصاءات فقد شهدت بعض المنتجات نموا متزايدا، واحتلت قائمة السلع الأكثر نموا، وعلى رأسها الآلات والأجهزة الخاصة بصنع أو تجهيز اللباد أو الأقمشة غير المنسوجات، وعجائن الخشب، والزجاج العازل، وشموع الإضاءة، ومواد الدباغة، بينما جاءت منتجات أخرى ضمن قائمة السلع الأقل نموا خلال الأشهر الستة الماضية، ومنها الورق الصحي، ومبادر الخشب، والأقمشة غير المنسوجة، والخزانات والصهاريج.