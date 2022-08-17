الغرف التجارية: 47.9 مليون دولار نسبة الصادرات المصرية إلى تنزانيا في 2021

استقبل الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الغربية التجارية، وفدًا اقتصاديًا من تنزانيا برئاسة دوراسيما كالچاجا مدير المبيعات بالاتحاد التنزاني بمقر الغرفة بمحافظة الغربية؛ لبحث زيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار في البلدين.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا

وقال «الكموني»، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، شهد ارتفاعًا ملموسُا خلال عام 2021، إذ بلغ 51.4 مليون دولار مقارنة بنحو 37.7 مليون دولار في عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 36.3%، كما ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملموس لتسجل 47.9 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 34.7 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت الواردات المصرية من تنزانيا 3.5 مليون دولار خلال عام 2021.

أبرز السلع التي تستوردها تنزانيا

وأوضح رئيس غرفة الغربية التجارية، أن أبرز السلع التي تستوردها تنزانيا هي التبغ، والشيكولاتة، والنشا، وصلصة المكرونة، وزيت الطعام، لافتا إلى أن دولة تنزانيا تستورد الكثير من السلع وليس لديها معوقات كثيرة مثل باقى الدول الإفريقية.

وأشار «الكموني»، إلى أهمية التنسيق مع الجانب التنزاني لتشجيع كل من الشركات المصرية ونظيراتها التنزانية على بحث الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على زيادة التعاون المشترك وأهمية تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية.

وشهدت العلاقات بين مصر وتنزانيا تطورات إيجابية كبيرة في المجالات كافة منذ عام 2014، بعد موقف تنزانيا الإيجابي والمساند لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.