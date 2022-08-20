تعمل إيه لو تعرضت لـ«العض» من حيوان؟.. «هيئة الدواء» توضح

كشفت هيئة الدواء المصرية، الطريقة الصحيحة للتعامل في حال التعرض لـ«عض» الحيوانات والإصابة جراء ذلك، مشيرة إلى أنه في تلك الحالة يجب التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة رعاية؛ إذ أنه لا يوجد طريقة معروفة لتحديد ما إذا كان الحيوان نقل المرض أم لم ينقله للشخص.

وأوضحت هيئة الدواء تحت شعار «​خليك في المضمون واحمي نفسك من مرض السعار»، أن مقدم الرعاية في المستشفى فور الوصول يحدد مرحلة الخطورة، وأنسب بروتوكول علاجي للحالة، سواء كان من خلال التطعيم الفوري، أو اللقاح، أو المصل المناعي.

وفي وقت سابق كانت قد كشفت الهيئة عن التعريف الصحيح لداء الكلب «السعار»، وهو عدوى فيروسية خطيرة تصيب الجهاز العصبي المركزي، قد تؤدي إلى الوفاة تنتشر عن طريق لعاب الحيوانات.

وأضافت الهيئة، أنه في أغلب الأوقات تحدث العدوى نتيجة عضة، أو خدش من الحيوانات المصابة بداء الكلب، وأن ​الكلاب هي السبب الأكثر شيوعاً لإصابة الشخص بمرض داء الكلب.

وأشارت إلى أن هناك حيوانات أخرى حاملة للفيروس، مثل: القرود والقطط والخفافيش قد تكون سببا في نقل العدوى حال التعرض لها بشكل مباشر.

الإبلاغ عن الحيوانات الضالة

وفي سياق متصل يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الحيوانات الضالة من خلال عدد من الهواتف التي خصصتها بعض مديريات الطب البيطري بالمحافظات على النحو التالي:

1) مديرية طب بيطري القاهرة

العنوان: 2 ش جبرة الظريفة بجوار نقطة جنوب ـ عين الصيرة ـ مصر القديمة

0223649474

2) مديرية طب بيطري الجيزة

العنوان: 3 ش ترعة الزمر- من ش الهرم- الجيزة .

35851635

3) مديرية طب بيطري الإسكندرية

العنوان: 1 شارع حسين فهمى ـ العطارين الاسكندرية

033917154

4) مديرية طب بيطري بور سعيد

العنوان: شارع الشهيد عادل الشربيني ومحمد على

0663736882

5) مديرية طب بيطري الإسماعلية

العنوان: ش محمد على «صلاح سالم» بعد معسكر الجلاء - بجوار حي أول.

0643923020

6) مديرية طب بيطري الدقهلية

العنوان: المنصورة - شارع الجمهورية بجوار مسجد النور أمام مستشفى الرمد

0502264896

7) مديرية طب بيطري البحيرة

العنوان: دمنهور - الطريق السريع

0453245128

8) مديرية طب بيطري القليوبية

العنوان: بنها ش ترعة الناصريين- عزبة الزراعة - حي الزهور

0133265513

9) مديرية طب بيطري المنوفية

العنوان: شبين الكوم- البر الشرقي

0482260980-0482261947

10) مديرية الطب البيطري بالغربية

العنوان: طنطا - قحافة الطريق السريع - طريق مصر اسكندرية الزراعي بجوار مديرية الطرق والكباري

0403332574.