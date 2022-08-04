انهيار منجم فحم في المكسيك.. والبحث عن 9 عمال باستخدام الكلاب

شهدت دولة المكسيك حادثة مؤسفة؛ إذ انهار منجم للفحم في ولاية كولا شمال البلاد، وحوصر 9 عمال تحت الأنقاض، حسبما نقلت «روسيا اليوم»، عن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وكتب رئيس المكسيك، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تعرض منجم فحم في سابيناس في كواويلا لانهيار، ما أدى إلى فيضان في منطقة أديت، ويبدو أن 9 من عمال المناجم محاصرين»، بينما بدأت السلطات المكسيكية عملية بحث وإنقاذ شملت عشرات الأشخاص، باستخدام 4 أطقم كلاب من وزارة الدفاع.

حوادث مشابهة لانهيار المناجم

وشهدت أندونيسيا مقتل 12 امرأة جراء انهيار أرضي بمنجم ذهب غير قانوني كن يعملن بداخله، جميعهن دفنّ وهن أحياء، نتيجة انهيار جرف في منطقة مانديلينج ناتال بشمال سومطرة.

كما شهدت إندونيسيا حادثًا مشابهًا العام الماضي، عندما انهار منجم ذهب غير قانوني في منطقة باريجي موتونج بجزيرة سولاويزي، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص أسفل الأنقاض، وقُتل 11 عاملا بمنجم في جزيرة سومطرة، عقب انهيار أرضي بسبب هطول الأمطار الغزيرة، في عام 2020.