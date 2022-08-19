فريق طبي بمستشفى جامعة المنوفية ينقذ حياة مريض تعرض لانفجار الشريان الأورطي

نجح فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة الدكتور رفيق سليمان، في إنقاذ حياة مريض تعرض إلى انفجار الشريان الأورطي الصاعد، في جراحة ناجحة و بمهارة فائقة من فريق جراحة القلب المفتوح.

تفاصيل إنقاذ مريض تعرض لانفجار الشريان الأورطي

وأشار الدكتور رفيق سليمان رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة المنوفية ورئيس الفريق الجراحي، إلى أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية يعاني من آلام شديدة بالصدر مع إعياء شديد، وبعد عمل الفحوصات الطبية العاجلة اتضح أنه يعاني من تمدد وانشطار حاد بالشريان الأورطي الصاعد ممتد من جذع الشريان الأورطي الي الأورطي المستعرض والنازل مع ارتجاع شديد وانشطار بالصمام الأورطي و تمدد بالقلب.

وأضاف: «بلغ حجم الشريان الأورطي الي 6.9 سم، و على الفور تم تجهيز غرفة العمليات والبدء في إجراء جراحة طارئة انقاذ حياة وتم استبدال جذع الشريان الأورطي والصمام الأورطي والشريان الأورطي الصاعد وجزء من المستعرض».

عميد كلية الطب يشكر الطاقم الطبي

من جانبه توجه الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالشكر إلي الفريق الجراحي والفريق الطبي المعاون، مؤكدا أن مستشفيات جامعة المنوفية تمتلك نخبة من أفضل الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات شديدة الخطورة التي تحتاج إلى إمكانيات عالية ذات مهارة متقدمة.

وأشار الدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة المنوفية، بأن الفريق برئاسة الدكتور رفيق سليمان ضم كل من الدكتور الدكتورة سارة محمد، و الدكتور محمد بقوش، والدكتور أحمد عبد البديع، والدكتور محمد خيري، والدكتور سعيد أسامة، والدكتور أسامة عبد العاطي، والدكتور مصطفى صفوت.

كما ضم فريق التخدير كل من الدكتور محمد السيد، والدكتورة سميره عياد، والدكتورة نهال الصفتي، بمعاونة تمريض عمليات جراحة القلب المفتوح إيمان الشيخ، رمضان الميهي، فاطمة الشيمي، كريم المحمودي، هدير صبحي، محمد طارق، محمود جمال.