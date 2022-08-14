الأورمان: إجراء 142 عملية قلب لمرضى غير قادرين بالمحافظات خلال أغسطس

نفذت جمعية الأورمان فى النصف الأول من الشهر الجاري 142عملية قلب مجانا لجميع الاعمار بمحافظات الجمهورية المختلفة، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

قوافل طبية بالمحافظات

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا أنها تتم تحت رعاية المحافظين وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية المختلفة .

علاج مرضى القلب

وأضاف «فؤاد»، في بيان صحفي، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظات.

وأشار إلى أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظات الجمهورية.

وأكد أن جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية، أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.