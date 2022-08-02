إجراء 14 ألف عملية قلب وعيون للمرضى غير القادرين خلال عامين بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ 13 ألف و645 عملية قلب وعيون لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع المحافظة، وذلك بدايةً من عام 2009 حتى عام 2022، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

دعم مرضى القلب والعيون

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن دعم مرضى القلب والعيون يأتى استكمالاً لما تقوم به المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصةً علاج مرضى القلب نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج، والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يُضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

مضاعفة أعداد مرضى العيون والقلب المستهدفين

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون والقلب في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون والقلب في كفر الشيخ والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

تنظيم قوافل علاجية موسعة

وذكر «شعبان»، أنه خلال الفترة القادمة تقوم جمعية الأورمان بتنظيم قوافل علاجية موسعة يتم من خلالها توقيع الكشف الطبى على الأهالى في قراهم، وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى أعباء تُثقل كاهله، مشيراً إلي أن الجمعية تقوم أيضاً بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.