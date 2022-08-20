سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس خاصة العاملين في دولة الكويت الشقيقة أو رجال الأعمال المهتمين بالقطاع المصرفي، بمعرفة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك المصرية.

ويقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية والاقتصادية المتخصصة بمجال أسعار العملات، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات بالبنوك وردت قبل اليوم السبت الموافق 20 أغسطس، داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.56 جنيه لعمليات البيع، وذلك وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر معاملات البنك المركزي، نحو 52.15 جنيه للشراء مقابل 62.58 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، نحو 60.05 جنيه للشراء، مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع، حسب ما أعلنه البنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 60.05 جنيه للشراء مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية في آخر معاملات تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، نحو 58.52 للشراء مقابل 62.58 جنيه لعمليات البيع.