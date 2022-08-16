سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في البنوك المصرية

ترتفع عمليات البحث عبر محركات العالمية مثل «جوجل» عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية لتحديد أفضل الأماكن لشراء العملة العربية أو بيعها.

وفي هذا الصدد، ينشر موقع «الوطن» في إطار الموضوعات الخبرية الاقتصادية المتخصصة في مجال أسعار العملات، نعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق ما نشر على مواقعهم الإلكترونية في السطور التالية:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، نحو 58.52 للشراء مقابل 62.58 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.56 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وفق بداية التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، نحو 62.27 جنيه للشراء مقابل 62.54 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، نحو 60.09 جنيه للشراء، مقابل 62.47 جنيه لعمليات البيع، حسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر نحو 60.03 جنيه للشراء مقابل 62.51 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.