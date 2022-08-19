سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 19-8-2022 في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك المصرية، تباينًا في آخر التعاملات الواردة من البنوك العاملة بالأسواق المصرفية، التي وردت مساء أمس الخميس.

وفي هذا السياق، ينشر موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية والاقتصادية المتخصصة بمجال أسعار العملات، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر التعاملات بالبنوك مساء أمس الخميس الموافق 18 أغسطس، داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في آخر معاملات بنك الإسكندرية، نحو 58.52 للشراء مقابل 62.58 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.56 جنيه لعمليات البيع، وذلك وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في آخر معاملات البنك المركزي نحو 52.15 جنيه للشراء مقابل 62.58 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، نحو 60.05 جنيه للشراء، مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع، حسب ما أعلنه البنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 60.05 جنيه للشراء مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.