الإعلامية ريا أبي راشد تعلن وفاة والدها: «كان الجميع يعشقه»

أعلنت الإعلامية ريا أبي راشد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة والدها، ونشرت ريا صورة تجمعها بوالدها.

وعلقت ريا على الصورة قائلة: «مرحبا جميعا، شكرًا لكم جميعًا على إرسال رسائل إليّ للتحقق من سبب ابتعادي عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة».

وأضافت ريا قائلة: «توفى والدي، الذي كان الجميع يعشقه، فجأة في الرابع من أغسطس، وكنت أنا وإخوتي بحاجة إلى وقت خاص للحزن، سأعود هنا قريبا، الحب للجميع».