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الإعلامية ريا أبي راشد تعلن وفاة والدها: «كان الجميع يعشقه»

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ياسمين محمود
12:41 ص | السبت 20 أغسطس 2022
ريا أبي راشد

ريا أبي راشد

أعلنت الإعلامية ريا أبي راشد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة والدها، ونشرت ريا صورة تجمعها بوالدها.

وعلقت ريا على الصورة قائلة: «مرحبا جميعا، شكرًا لكم جميعًا على إرسال رسائل إليّ للتحقق من سبب ابتعادي عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة».

وأضافت ريا قائلة: «توفى والدي، الذي كان الجميع يعشقه، فجأة في الرابع من أغسطس، وكنت أنا وإخوتي بحاجة إلى وقت خاص للحزن، سأعود هنا قريبا، الحب للجميع».

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بقلم ياسمين محمود