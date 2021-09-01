ريا أبي راشد وجورجينا رودريجيز ضمن نجوم السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا

عاد نجوم السينما العالمية إلى السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي بعد عام من الغياب بسبب جائحة كورونا، ليعود البريق إلى المهرجان السينمائي مع النسخة الـ 78 التي افتتحت فعالياتها الليلة.

تصدرت بينيلوبي كروز وأدريانا ليما وجورجينا رودريجيز السجادة الحمراء في الليلة الافتتاحية لمهرجان البندقية السينمائي، حيث حضروا العرض الأول لفيلم «Madres Paralelas» للمخرج بيدرو ألمودوفار، والذي افتتح فعاليات المهرجان، وكانت من بين الحضور الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد التي ظهرت بفستان أسود أنيق مع غطاء للرأس.

بروتوكول صارم لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مهرجان فينيسيا

واعتمد المنظمون على بروتوكول صارم لمكافحة تفشي فيروس كورونا للمساعدة في الحفاظ على سباق الماراثون السينمائي لمدة 11 يومًا خاليًا من المتاعب، حيث تعمل المسارح بنصف سعتها ، ويمنع جدار الرؤية من السجادة الحمراء لمنع الحشود من التجمع خارج المكان الرئيسي، يلزم وجود أقنعة للوجه وتصريح صحي أو اختبار كورونا سلبي لحضور العروض.

بينلوبي كروز: سعيدة بالعودة لمهرجان فينيسيا السينمائي

وقالت بينيلوبي كروز لوكالة «رويترز» قبل حفل الافتتاح: «إنهم يتخذون الإجراءات على محمل الجد حقا والجميع يتوخون الحذر حقا ويتحملون المسؤولية، أعتقد أنه من الرائع للصناعة أن تبدأ الأمور في العودة».

وأضافت: «أنا سعيد بحدوث ذلك.. إنه احتفال بالسينما ولكنه يوفر أيضًا وظائف للكثير من الناس حول العالم».

مدير مهرجان فينيسيا: السجادة الحمراء ستكون أكثر ازدحاما بسبب النجوم

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا لـ «رويترز»، «الجميع في كل مكان حريصون على العودة وإعادة الفتح والبدء من جديد وعرض الأفلام التي ظلت على الرف لمدة عام ونصف أو ربما عامين».

وقال إن معظم العروض الأولى في العالم التي سيتم عرضها في المهرجان قد بيعت بالفعل، ووعد بتواجد عدد كبير من النجوم، على الرغم من أن المعجبين لن يتمكنوا من الاقتراب منهم.

وقال «ستكون السجادة الحمراء من أكثر السجادة ازدحاما منذ سنوات لأن الجميع هنا».